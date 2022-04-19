紐西蘭總理：盼中國持續認知俄烏戰事對全球影響

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）紐西蘭總理阿爾登今天拜會新加坡總理李顯龍，兩人會後聯合聲明重申譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求俄軍立即撤退。阿爾登也說，紐西蘭在各層面鼓勵中國持續認知俄烏戰事對全球的影響。

阿爾登（Jacinda Ardern）於18日至20日訪問新加坡，這是她自COVID-19疫情以來，首度赴海外訪問。阿爾登今天拜會李顯龍，討論雙邊合作、區域及國際情勢等多項議題，並於會後舉行聯合記者會。

李顯龍表示，兩人都強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。阿爾登指出，爭端必須透過對話解決，而非恐嚇或脅迫；紐西蘭將和新加坡等理念相近國家合作，支持以和平手段解決爭端。

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過50天，戰事延燒之際，烏克蘭聲稱俄軍在發動幾週來最猛烈的飛彈打擊後，18日於烏東沿著一條近480公里的前線發動地面攻擊，俄烏間的頓巴斯之戰開打。

對於媒體問及如何評估中國與俄羅斯的關係，阿爾登表示，紐西蘭一直傳遞同一個訊息，也就是烏克蘭主權、領土完整遭受攻擊。紐西蘭持續在各層面上，「鼓勵中國持續認知俄烏戰事對全球的影響」。

李顯龍說，兩人在會中有討論到中國及俄羅斯，也關注烏克蘭情勢如何影響中俄關係，以及中美關係；希望烏克蘭情勢不會讓中美關係更加複雜化。

兩人在會後聯合聲明中除了重申強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也要求俄軍立即撤退。

另外，在新加坡、紐西蘭「增進夥伴關係」（Enhanced Partnership）下，將新增氣候變遷及綠色經濟領域的合作，李顯龍表示，將從能源轉型科技、碳交易市場、永續運輸、廢水處理等方面開始推動。

有鑒於疫情及俄烏戰事對全球供應鏈造成衝擊，兩人也同意啟動新加坡與紐西蘭供應鏈工作小組，結合公、私部門，合作強化供應鏈韌性。

在區域經濟合作方面，李顯龍、阿爾登都樂見美國與夥伴合作建立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）。（編輯：黃自強）1110419