更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
第4劑COVID-19疫苗台灣高風險族群優先接種 各國規劃一次看
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

G20財長會議在即 俄烏戰爭恐主導議題

2022/4/20 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）20國集團（G20）的各國財政官員今天將開會，商討債務攀升、可能發生糧食危機等全球挑戰的因應對策，但前提是他們能克服俄羅斯入侵烏克蘭而引發的緊張局勢。

法新社報導，俄國侵略烏克蘭的戰爭將主導G20財長和央行總裁會議，這是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在2月下令入侵烏克蘭以來的首次G20會議。

美國政府一名高階官員表示，如果俄國官員參與會議，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將抵制部份會議，其他國家也說會追隨美方立場。

這種抵制威脅突顯出G20所面臨的混亂，專家認為，G20在這次會議很難有機會就氣候變遷、減免窮國債務等全球挑戰議題達成共識。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）政經學者古德曼（Matthew Goodman）表示：「我認為希望應該很低，很難看出G20要如何在面對烏克蘭危機的情況下齊心合作。」

G20今年由印尼擔任輪值主席國，這個集團包括美國、中國、印度、巴西、日本和歐洲數國等主要經濟體。

各國官員將於世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）在美國華府召開春季會議期間，以視訊方式進行會議。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110420

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀