斯里蘭卡示威釀一死 國際社會譴責

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（中央社斯里蘭卡蘭布卡納20日綜合外電報導）斯里蘭卡經濟危機引發民眾示威，警方驅離行動導致一名示威者喪生，引發國際社會譴責，警方今天在事發的中部城鎮蘭布卡納（Rambukkana）執行宵禁。

經常性停電以及食物、燃料嚴重短缺引發斯里蘭卡這個島國越來越多民眾不滿，斯里蘭卡正因應自1948年獨立以來最嚴重的經濟衰退。

大規模抗議活動要求政府下台，包括週二封鎖一條重要的高速公路和鐵路，而斯里蘭卡主要石油零售商當天宣布再次突然漲價。

警方動用催淚瓦斯和一連串實彈驅散蘭布卡納鎮的人群，導致一名42歲、兩個孩子的父親喪生，另有近30人在衝突中受傷。

派駐斯里蘭卡首都可倫坡的外交官，對警方開槍表達憂心。

美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）說：「全面、透明的調查至關重要，必須維護人民和平抗議的權利。」

斯里蘭卡總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）今天表示，他希望警方妥善調查與反政府抗議者發生的衝突，這場因經濟危機造成的數週以來騷亂，引發第一起死亡事件。

拉賈帕克薩發推文表示：「蘭布卡納悲劇發生後深感痛心。我完全有信心將會進行嚴格、公正的調查。」

蘭布卡納今天很平靜，街道上只有少數安全措施。一個4人組成的警方鑑識小組在發生衝突的鐵路平交道附近區域仔細採證。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110420