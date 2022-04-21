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跳傘表演隊從天降觸動假警報 美國會山莊一度疏散

2022/4/21 11:57（4/21 12:04 更新）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）一架軍機的跳傘人員今天進入華府一處棒球場，引發國會山莊警戒，人員短暫撤離後才發現是虛驚一場。眾院議長裴洛西痛批聯邦航空總署（FAA）的「離譜」失誤，要求調查。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，聯邦航空總署未通知國會警察局（Capitol Police）有這場預先安排的降落傘演練，以致引發安全警戒，犯下「離譜且可怕的錯誤」。她說，國會將檢視事件調查結果，判斷是哪些環節出錯。

國會警察局起初說正在追蹤一架對國會大廈構成「可能威脅」的飛機，幾分鐘後卻又說沒有威脅，但國會山莊已因出於謹慎而撤離人員。

哥倫比亞特區（District of Columbia）警方後來表示，這架飛機是軍機，搭載陸軍「金騎士」（Golden Knights）跳傘表演隊。

「金騎士」當時跳傘進入美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民隊（Washington Nationals）的主場，也就是距離國會山莊僅1公里多的國民球場（Nationals Park）。

裴洛西今晚發出聲明說：「這場不必要的恐慌是明顯失職所引起，對仍未從（2021年）1月6日工作場所遭到攻擊創痛中恢復的國會成員、職員和機構人員而言特別難受。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架單發動機飛機據報從馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛後，在華府周邊盤旋。

裴洛西表示：「國會期待檢視徹底的事後檢討結果，判定今天到底發生了什麼事，以及聯邦航空總署的誰會因為這種離譜且可怕的錯誤扛起責任。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110421

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