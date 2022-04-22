機上遭騷擾 拳王泰森忍無可忍揮拳打人

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（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國有線電視新聞網引述娛樂網站TMZ報導，前世界重量級拳王泰森日前坐飛機遇到一名粉絲，他不停試圖與泰森搭話，據稱還一度朝泰森扔水瓶，導致拳王起身向這名粉絲連捶數拳。

泰森（Mike Tyson）的經紀人米格納諾（Joann Mignano）發表聲明說：「很遺憾，泰森在機上與一名挑釁的乘客發生事端。當時泰森坐在座位上，這名乘客開始騷擾他，並朝他扔出水瓶。」

根據TMZ，TMZ Sports取得的影片發生在從舊金山準備起飛的捷藍航空公司（JetBlue）班機上。TMZ公布的影片沒有記錄到完整事發過程，也沒能看到泰森經紀人提到的水瓶。

目擊者表示，泰森隨即走下飛機，男子先接受治療，接著找警察通報此事。

根據舊金山警察局（San Francisco Police Department），20日晚間10時前後警察「被派往位於舊金山國際機場國內線航廈一架飛機上，處理肢體衝突事件。」

警方表示，據信涉及此事件的兩人已遭拘留。根據舊金山警察局的聲明，其中一人受傷但沒有生命威脅，已接受治療。影片顯示，被泰森連打數拳的男子額頭見血。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110422