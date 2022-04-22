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英國國會將修法 禁止政府購買新疆生產醫療用品

2022/4/22 21:38（4/22 22:12 更新）
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英國國會上議院提案修正衛生和社會關懷法，尋求從醫療健保供應鏈根除現代奴役。圖為英國國會大廈。（圖取自Pixabay圖庫）
英國國會上議院提案修正衛生和社會關懷法，尋求從醫療健保供應鏈根除現代奴役。圖為英國國會大廈。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）人權組織就北京對待維吾爾人方式施壓後，英國國會議員下週將審議修法案，禁止政府購買中國新疆地區生產的醫療用品。

人權組織和國會議員指控中國大規模虐待維吾爾人和其他少數民族，包括使用酷刑、強迫勞動和將100萬人關押在集中營。

中國辯稱，那些集中營是再教育和訓練中心，否認有任何虐待行為，聲稱北京正致力打擊宗教極端主義。

英國國會上議院提案修正衛生和社會關懷法，尋求從醫療健保供應鏈根除現代奴役，這項修法案將由下議院議員審議。

政治新聞網站Politico報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）支持這項修法。英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）沒有立即發表評論。

修正案中沒有明確提到新疆，但要求政府確保英國醫療服務的所有商品和服務供應，「避免現代奴役」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110422

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