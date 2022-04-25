印度瑞辛納對話開幕 國防院沈明室與會

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（中央社記者林行健新德里25日專電）一年一度的印度「瑞辛納對話」將於今晚開幕，台灣國防安全研究院國家安全所所長沈明室受邀與會，預定於其中一個場次與前瑞典總理等多國專家，討論美國影響力式微相關議題。

「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）是由新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）與印度外交部聯合主辦的地緣政治與地緣經濟對話，今年邁入第7屆，25日至27日在新德里實體舉行。

沈明室受邀參加題為「美國雄鷹能否振翅高飛」的場次，將與前瑞典總理畢爾德（Carl Bildt）及多名美國、新加坡學者同台，探討內部撕裂是否牽制美國的國際影響力，以及盟友該如何在美國影響力式微的情況下看待中國挑戰等議題。

身兼國防部智庫的國防安全研究院代副執行長沈明室表示，印度將自己期許為掌握全球事務脈動的大國，舉辦瑞辛納對話將有學習及凸顯自己的功能。

他並稱，台灣在印度太平洋區域乃至於全球重要事務上都有一定的影響力，因此瑞辛納對話對台灣來說，是很好的「1.5軌」或「2軌」國際參與，讓台灣的聲音能出現在重要國際場合。

今年「瑞辛納對話」的正式議程並沒有提及台灣，但沈明室認為，只要討論全球供應鏈、烏克蘭戰火以及中國因俄烏戰爭而起的戰略意圖等議題，都無可避免地會談到台灣，他將藉這次機會與各國學者深入交流。

根據印度外交部資料，印度於2016年開始每年舉辦「瑞辛納對話」，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改以視訊方式舉行，今年恢復實體會議。

印度總理莫迪（Narendra Modi）預定今晚為「瑞辛納對話」主持開幕儀式，而歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也將以主賓身分參加。

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今年的「瑞辛納對話」邀請來自90個國家及多邊組織的210名官員、學者及專家出席，分組討論超過100個場次，議題涵蓋民主機制、多邊主義、印太海事、社區發展、綠色能源以及科技競爭等。

其他重要與會者包括：前加拿大總理哈珀（Stephen Harper）、前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）、前馬爾地夫總統納希德（Mohamed Nasheed），以及阿根廷、挪威、立陶宛、荷蘭、菲律賓、波蘭和斯洛維尼亞等國的外交部長。（編輯：韋樞）1110425