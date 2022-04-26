11世班禪喇嘛6歲遭綁架失蹤27年 美國促北京交代下落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

25日是第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪33歲生日，但當時才6歲的他在1995年遭中國當局綁架，至今仍下落不明。（圖取自維基共享資源；作者Central Tibetan Administration，Fair use）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）今天適逢藏傳佛教第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪33歲生日，美國國務院今天發出聲明敦促中國立即查明他的下落，並重申支持藏人宗教自由與文化、認同及根據信仰選擇自己的領袖。

美國國務院今天以發言人普萊斯（Ned Price）名義發布聲明表示，今天是第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）33歲生日，但當時才6歲的更登確吉尼瑪在1995年5月17日遭到中國當局綁架，至今仍下落不明。

聲明指控中國持續拒絕藏人與達賴喇嘛指定的班禪喇嘛接觸，並繼續支持國家選定的代理人。

美國國務院敦促中國當局立即查明更登確吉尼瑪的下落，並允許他依據中國的國際承諾，充分行使其人權與基本自由。美國也重申支持藏人宗教自由與獨特的宗教、文化與認同，包括依據自己的信仰選擇、教育並尊崇包括達賴喇嘛與班禪喇嘛等宗教領袖，而無需受到政府干預。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藏傳佛教第11世班禪喇嘛，俗名更登確吉尼瑪，生於1989年4月25日。但他在1995年5月14日被達賴喇嘛指定為11世班禪喇嘛後3天，就和家人被中國官方帶走，至今音訊全無。

1995年11月29日，北京當局另行指定堅贊諾布為11世班禪喇嘛，並於同年12月8日正式接受官方頒授金冊。然而，海外多數藏人及不少藏傳佛教界人士並不承認其地位，仍尊奉更登確吉尼瑪為正宗的11世班禪喇嘛。（編輯：陳惠珍）1110426