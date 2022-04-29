中防長訪伊朗等4國 盼強化合作反大國干涉

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（中央社台北29日電）中國國務委員兼國防部長魏鳳和近日出訪伊朗等4國。他與伊朗總統會談時，雙方都表達加強軍事合作意願；訪問哈薩克、阿曼時，他則提到要警惕大國插手區域事務。

中國國防部發言人譚克非28日表示，魏鳳和24日起訪問哈薩克、土庫曼、伊朗和阿曼等4國。

據中國國防部通稿，魏鳳和27日訪問伊朗時會見總統萊希（Ebrahim Raisi）。萊希說伊中兩國在國際事務中立場相近，伊朗反對單邊主義、霸權主義和外部干涉，堅定支持中國維護核心利益。他也希望雙方進一步拓展合作領域，「加強包括軍事領域在內的全方位合作」。

魏鳳和則說，這次出訪是在「當前國際局勢動盪不安背景下的重要訪問」，體現兩國關係重要。中國願和伊朗合作應對各種風險挑戰，維護雙方共同利益，和區域及世界和平。

他也表示，中國軍隊願和伊方保持戰略溝通、完善合作機制、推進務實合作，推動兩軍關係向更高水準發展。

中國近年和伊朗強化軍事合作，中伊和俄羅斯1月曾在印度洋舉行聯合海軍演習。

魏鳳和在訪問哈薩克時則說，中國堅決反對外部勢力在哈薩克策動「顏色革命」，支持哈方採有力舉措維護國家安全及社會穩定。又說「要警惕有的大國插手中亞」，破壞區域安全。

今年年初，哈薩克因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，當時中國外長王毅曾說，哈國之亂是某些外部勢力不希望中亞地區和平安寧，中國支持哈國維穩止暴，反對「顏色革命」圖謀，並確保兩國重大合作項目安全。

魏鳳和在訪問阿曼時，也提到警惕大國插手中東事務；在土庫曼則說，堅決反對外部勢力干涉土國內政。（編輯：曹宇帆）1110429