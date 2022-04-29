烏克蘭戰爭衝擊歐元區經濟 通膨再創新高

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）今天出爐的官方數據顯示，歐元區經濟已感受到烏克蘭戰爭帶來的不良影響，第一季經濟成長放緩且通貨膨脹維持在創紀錄水準，恐危及歐洲自疫情中復甦。

歐盟官方統計機構歐盟統計局（Eurostat）表示，使用歐元的19個國家1月至3月經濟季增0.2%，低於2021年最後一季的0.3%。

整個歐盟第一季國內生產毛額（GDP）成長0.4%，低於2021年最後3個月成長0.5%。

主要國家中，西班牙和德國今年頭3個月經濟分別成長0.3%和0.2%。法國持平，義大利負成長0.2%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）表示，歐元區成長小幅增加「意味該地區至少今年上半年將免於技術性衰退」。

他說：「但通貨膨脹上升和烏克蘭戰爭的不良影響意味下一季GDP可能會收縮。」

與1年前相比，歐洲的成長仍維持在高水準，擺脫冠狀病毒疫情讓全球經濟一蹶不振所導致的GDP大幅下滑。

這意味與2021年第一季相比，歐元區的成長率比去年同期上升了5%，而整個歐盟則上升5.2%。

最大的衝擊仍然是消費者物價，由於烏克蘭戰爭，消費者物價上揚阻礙了經濟，尤其能源方面。

歐盟統計局稱，歐元區4月消費者物價指數（CPI）飆升到創紀錄的7.5%，高於前一個月修正後的7.4%。

這是歐盟統計局自1997年1月開始發布該指數以來的最高數字。

自去年11月至今，通貨膨脹每個月都刷新紀錄，儘管4月漲幅較前幾個月溫和。

4月能源價格創下最高漲幅，上漲38%，略低於3月的44%。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110429