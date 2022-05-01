無視蒲亭威脅用核武 美國增援烏克蘭

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）在對外呼籲各國持續供應武器給烏克蘭、對內要求國會再提供330億美元（約新台幣9817億元）支援烏國之際，美國選擇忽略蒲亭揚言動用核武的威脅，並公開挑戰其底線。

上週，美國與超過40個國家的代表在德國境內的美軍基地進行會談，討論增援烏克蘭以對抗俄軍侵略；這讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於4月27日出言威脅，稱若有外人直接干預、替烏克蘭出頭，俄國的報復反擊將如「閃電般迅速」。

蒲亭說：「我們擁有這麼做所需的一切工具，那是沒有人能吹噓擁有的東西。我們不會拿來說嘴，但若有必要，我們會使用這些東西。」

這樣的說詞是含蓄指涉俄羅斯的戰術性核子武器，而俄國的軍事準則認為這可用於迫使對手退卻。

面對俄羅斯動用核武的威脅，美國總統拜登並未退縮，反而加碼支持烏克蘭。

拜登請求國會增列330億美元經費，其中200億美元（約新台幣5950億元）是對烏克蘭提供武器和彈藥等軍事 援助，這約是俄羅斯2月24日展開對烏克蘭侵略以來、美方提供烏國援助的7倍。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110501