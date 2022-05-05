Google：俄烏戰爭屬敏感事件 封鎖逾800萬則廣告

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（中央社記者吳家豪台北5日電）Google廣告隱私與安全產品管理副總裁史賓塞在官方部落格發文表示，目前Google已根據敏感事件政策封鎖超過800萬則與俄烏戰爭相關的廣告，並從平台上逾60個由俄羅斯政府資助的媒體網站中移除廣告。

史賓塞（Scott Spencer）指出，對許多人而言，包括Google在全球各地的違規處置團隊，俄烏戰爭是重大事件。Google迅速採取行動，制定敏感事件政策，禁止廣告從中獲利或濫用這樣的情況。

史賓塞說，Google還採取其他步驟，暫停在俄羅斯大多數的商業活動，包括暫停在俄羅斯放送廣告、不為俄羅斯的廣告客戶放送廣告，俄羅斯政府資助的媒體也暫時無法透過Google的平台營利。

根據Google最新公布2021年度廣告安全報告，去年Google移除超過34億則廣告、限制57億則以上廣告，並將超過560萬個廣告客戶帳戶停權。

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史賓塞解釋，2021年Google新增或更新超過30項適用於廣告客戶及發布商的政策，其中包括多次違規警告系統，處理一再違反政策的行為，也發布政策禁止宣揚對氣候變遷的否認，並對美國境內的健康保險業者推動認證措施，只允許放送來自政府交易平台、第一方供應商，或已獲授權的第三方保險經紀人的廣告。

史賓塞說，今年Google會在各平台和廣告聯播網上，持續處理各種濫用狀況，為使用者看到的廣告提供更高的透明度及管控。例如Google在全球推出新的「關於這則廣告」功能，幫助用戶了解為什麼看到該則廣告、由哪一位廣告主投放；當使用者認為廣告違反Google其中一項政策，也可以檢舉廣告，或關閉沒有興趣的廣告。（編輯：張均懋）1110505