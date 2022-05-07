烏克蘭總統：尋求外交努力 拯救留守馬立波士兵

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（中央社基輔7日綜合外電）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，隨著更多平民從被炸毀的亞速鋼鐵廠撤離，正在進行外交努力，以拯救躲藏在馬立波亞速鋼鐵廠內剩餘的士兵。

路透社報導，烏克蘭守軍誓言不會投降。烏克蘭官員擔心俄羅斯軍隊希望在9日勝利日前將他們消滅，以趕上莫斯科紀念前蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的活動。

烏克蘭表示，6日已從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離50名平民，並指控俄國違反停戰協議，該協議旨在讓被圍困數週後仍受困在地下的數十人離開。

在長達10週的戰爭中，馬立波（Mariupol）經歷破壞性最大的轟炸，而龐大的蘇聯時期亞速鋼鐵廠是馬立波最後的據點，烏克蘭士兵仍堅守在此。馬立波是濱臨亞速海（Azov Sea）的戰略港市。

澤倫斯基在深夜發表影片表示，烏克蘭正在進行外交努力，以拯救被困在鋼鐵廠內的守軍。目前尚不清楚還有多少烏軍留在鋼鐵廠內。

他說：「有影響力的中間人、有影響力的國家已經介入。」但他沒有提供進一步細節。

在聯合國斡旋下，數百名平民中的一些人自上週末開始撤離，這些平民在鋼鐵廠下方的隧道和掩體中避難。但這週因為再度爆發戰鬥而停止撤離。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，昨天下午有50名女性、兒童和年長者自亞速鋼鐵廠撤離。並表示，今天會繼續撤離行動。她說，俄方不斷違反當地的停火協議，使得撤離非常緩慢。

俄國確認撤離人數，並表示「5月7日將繼續進行亞速鋼鐵廠的人道主義行動」。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110507