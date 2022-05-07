澳洲與索羅門外長會面 討論中索安全協議引憂

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（中央社坎培拉7日綜合外電報導）自南太平洋島國索羅門群島與中國簽署安全協議以來，澳洲外交部長首次與索羅門群島外長會面，表達對索中安全協議的深切擔憂。

美聯社報導，澳洲外長潘恩（Marise Payne）今天表示，她在澳洲東部城市布里斯本與索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）會面。

潘恩的辦公室發聲明表示：「澳洲一貫明確表示我們尊重索羅門群島的主權決策，然而我們也重申我們對索羅門群島與中國達成安全協議的深切擔憂，包括欠缺透明度。」

潘恩的辦公室發表示，雙方同意澳洲仍然是索羅門群島的首選安全夥伴，索羅門群島不會在距離澳洲東北岸不到2000公里的地方設立外國軍事基地。

記者今天無法聯繫到馬內列發表評論。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp.），這兩位外長進行「非常富有成效的對話」。

特漢說，澳洲表明若中國在索羅門群島建立基地，並不符合此區域的利益。

特漢說：「我們要做的是，確保提出一個非常有力的理由，說明為什麼我們認為這座太平洋島嶼不能軍事化非常重要。」

特漢表示，潘恩和馬內列也討論澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的保守派政府需要如何繼續致力於雙邊關係。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110507