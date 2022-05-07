巴西亞馬遜4月伐林面積破紀錄 較去年同期多近1倍

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巴西政府初步數據顯示，亞馬遜雨林的森林砍伐面積4月飆破紀錄，幾乎比去年同期的伐林面積多一倍。（中央社檔案照片）

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（中央社聖保羅6日綜合外電報導）政府初步數據今天顯示，巴西亞馬遜雨林的森林砍伐面積4月飆破紀錄，幾乎比去年同期的伐林面積多一倍，令環保人士敲響警鐘。

根據巴西國家太空署（INPE）數據，4月頭29天伐林面積總計達1012.5平方公里。INPE從2015/2016年開始記錄每月伐林數據，將於下週公布4月最後一天的數據。

4月是今年第3個破紀錄月份，1月和2月也創下同月伐林面積新高。

巴西亞馬遜雨林今年頭4個月的伐林面積同樣達到歷史新高的1954平方公里，比2021年同期增加69%，是紐約市面積的2倍多。

自從右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在2019年上台以來，亞馬遜雨林的伐木面積就節節攀升，對環境的保護減少。波索納洛稱，增加亞馬遜的農業和採礦活動將改善該地區的貧困窘境。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110507