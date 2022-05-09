澤倫斯基表揚烏克蘭忠勇掃雷犬 加拿大總理見證[影]

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烏克蘭總統澤倫斯基8日將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」（圖）和牠的主人，表揚他們自俄羅斯入侵以來多次出任務掃雷的英勇事蹟。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天在加拿大總理杜魯道見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」（Patron）和牠的主人，表揚他們自俄羅斯入侵以來多次出任務掃雷的英勇事蹟。

Patron是烏克蘭文「子彈」的意思。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，這隻2歲大的傑克羅素㹴犬在烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）跟隨烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）出任務，協助掃除超過200個爆裂物和地雷，迅速成為烏克蘭愛國忠犬代表。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔與杜魯道（Justin Trudeau）的記者會上頒獎時，狗狗「子彈」邊叫邊搖尾巴，杜魯道拍了拍自己的口袋，好像在找東西給牠吃，但沒有找到，引發觀眾陣陣笑聲。

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澤倫斯基在頒獎後的聲明中說：「今日我要表揚那些早已在為我們掃除地雷的烏克蘭英雄。而與我們的英雄一起出任務的了不起小工兵『子彈』，不僅協助拆除爆裂物，同時也教導我們的孩子在有地雷威脅地區的必要安全規範。」

烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Liubov Tsybulska）稍早在推特上分享一張「子彈」在專訪中打瞌睡的照片，牠把頭放在桌上閉眼入定的模樣萌翻網友。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110509