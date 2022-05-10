巴西民調 衛生與經濟是下任總統主要挑戰

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西將於10月舉行總統大選，雖然可能參選者大多尚未公布政見，然而一項民調顯示，在未來4年的衛生、經濟、安全、教育和環境問題中，衛生與經濟似乎是民眾最關心的問題。

巴西智庫Datafolha今年3月公布最新調查顯示，民眾最關心的問題依序為衛生健康（22%）、暴力和經濟（15%）、失業（12%）、通貨膨脹（10%）和教育（9%）。

分析人士表示，這項結果與之前的調查一致，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的影響強化民眾對公共衛生問題的重視。

巴西FGV基金會公共衛生教授馬蘇達（Armando Massuda）認為，衛生領域面臨的主要挑戰，都是COVID-19大流行造成的損害所衍生的後果。

例如恢復公保健康唯一制（SUS）的護理標準和應對COVID-19引起的被壓抑的需求；面對之前受到控制的流行病可能出現；以及擴大公共衛生資金來源。

馬蘇達說，大流行導致公保健康唯一制處理其他公共衛生問題的能力急劇下降，成千上萬的人停止預約看診或動手術。

最近發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上的一項研究顯示，2019年至2020年期間，SUS的醫療程序數量減少25%。

馬蘇達表示，COVID-19對公共醫療系統產生巨大壓力，給民眾帶來嚴重後果，下任總統必須提高公保健康唯一制的護理水準，恢復提供民眾醫療服務。

另一個需要面對的問題是，可能出現以前在巴西已控制住的流行病，例如麻疹。

聯合國兒童基金會（Unicef）數據顯示，巴西的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）覆蓋率從2019年93.1%下降到2021年71.49%；小兒麻痺疫苗覆蓋率也從2019年84.2%下降到2021年67.7%。

馬蘇達說，無論誰是下任總統，都必須面對流行病死灰復燃的問題，所以必須加強疫苗接種預防行動。

馬蘇達表示，為應對衛生系統被壓抑的需求並避免先前受控制的疾病再次出現，政府需要堅定的承諾，擴大衛生領域投資，提高資金使用效率。（編輯：郭中翰）1110510