美方表述刪不支持台獨 中國學者：掏空一中政策

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（中央社記者張淑伶北京10日電）美國國務院官網最新對台美關係表述，刪除了「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，中國學者信強表示，美方在不斷「掏空」其一中政策，未來美台實質關係還會提高。

環球時報報導，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，美國政策表述上的變化體現了華盛頓對台政策的調整，刪除「不支持台獨」對中方來說是一次「大倒退」，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。

他表示，在官方表述上的改變意味著美國未來會在不支持「台獨」上繼續弱化、甚至不會再公開強調這一立場，更不會在實際政策層面上體現出來。同時，美國對於一個中國原則以及「台灣是中國的一部分」的表述也將越來越弱化。

信強並預測，在具體行動上，美國未來還會進一步提高美台的實質性關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」。另一方面，對於中國大陸震懾「台獨」的行動，美國也可能會有更強烈的反應，比如加大對台軍售或者加強情報共享等，「將越來越鮮明地扶持民進黨政府抵抗來自大陸的壓力」。

美國國務院官網定期更新與各國與地區關係現況。5日更新的「美台關係」頁面介紹內容中有大篇幅的調整。

新的介紹刪除了「美國不支持台獨」及「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京。美國在聯合公報中認知中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

新介紹並首次增加了涉及美國對台軍售的「六項保證」等內容。

這篇介紹稱台灣是領先民主政體與科技重鎮，是美國在印太地區的重要夥伴，美國與台灣共享相似的價值、深入的商業和經濟連結，以及兩國人民間很強的聯繫。（編輯：周慧盈）1110510