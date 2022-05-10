王岐山拜會尹錫悅 轉達習近平訪中邀請

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國新任總統尹錫悅今天正式上任，在就職典禮後安排接見來自美國、中國、日本等主要國家外賓，中國國家主席習近平透過代表轉達邀請尹錫悅在「雙方方便的時候訪問中國」。

尹錫悅今天下午在位於首爾市龍山區的新總統辦公室會客室接見代表中國出席就職典禮的中國國家副主席王岐山，被視為習近平左右手的王岐山在會面時代表習近平祝福尹錫悅就任，期盼韓國在新任總統領導下和平發展、百姓安樂。

他也公開表示，尹錫悅當選後習近平不僅發來賀電，也馬上與尹錫悅進行通話。王岐山公開提及習近平與尹錫悅通話，並代表習近平邀請尹錫悅訪中，韓媒分析，可能是為牽制韓美關係在親美的尹政府任內發展。

不過，習近平最後一次訪韓行程是在前韓國總統朴槿惠任內的2014年7月，文在寅任內曾2度訪中，在外交禮節上，理應輪到習近平訪問韓國，韓聯社報導指出，王岐山這次代為邀請尹錫悅訪中可能招致批評。

今年恰逢韓中建交30週年，王岐山重申，韓中互相是友好的鄰國，也是重要合作夥伴，希望能與韓國政府攜手深化雙邊戰略合作夥伴關係，並特別點出強化戰略溝通、深化實質合作、增進國民友好、密切的多邊協調及強化在朝鮮半島問題的合作等5大重點。

王岐山強調，「中方真心支持兩韓關係改善，促進和解與合作，透過強化溝通促進朝鮮半島非核化及永久和平」，表示希望就朝鮮半島問題強化合作，並妥當處理敏感問題。

韓聯社報導指出，「妥當處理敏感問題」過去一般出現在中方提及終端高空防衛系統（THAAD，薩德）時，可能是在暗示尹錫悅競選期間主張追加部署薩德的政見。

就多邊協商問題，王岐山表示希望與韓國政府合作推動「中韓日+X」合作，並盡早推進中韓日自由貿易協定（FTA）簽署。

在王岐山之前致詞的尹錫悅則表示，很高興能在就職典禮上見到王岐山，也藉此了解到中方將韓中關係視為核心的態度。（編輯：黃自強）1110510