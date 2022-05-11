尹錫悅就任 中國學者：中韓關係牢固可期

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（中央社台北11日電）南韓新任總統尹錫悅上任後將對中韓關係有何影響，中國學者分析，尹錫悅競選時期強調韓美同盟，但是中韓經濟聯繫密不可分，中韓關係牢固可期，這種開放均衡的外交關係才符合南韓利益。

據第一財經報導，中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員李旻接受訪問表示，尹錫悅在競選時期強調全面加強韓美同盟，不過中韓關係基礎還是較為牢固，中韓經濟聯繫、人文紐帶密不可分，新政府帶領下的中韓關係可期，因為這種開放包容、均衡的外交理念才最符合南韓利益。

李旻指出，尹錫悅強調企業主導經濟、照顧企業利益，這與文在寅宣導的收入主導型經濟政策完全不同。對南韓新政府來說，最合理的選擇是維持相對均衡的對外政策，特別是在經濟領域，不能貿然跟著美國走，必須遵循經濟邏輯，維護開放包容的產業鏈和價值鏈，這樣才符合尹錫悅所說的企業主導發展理念。

首爾科學綜合研究生院大學主任教授黃菲認為，美國總統拜登將在5月中下旬出訪南韓、日本，這可視作美國在強化韓美同盟上的系列作為，增加了維繫良好、穩定、可持續發展的中韓關係的難度。期待中韓可以求同存異，實現雙贏；中韓不只在經濟方面有互動，在文化和政治上也有廣闊的交流和合作空間。

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今年是中韓建交30週年，中國外交部官網資料顯示，外交部長王毅曾在去年同文在寅的會見中闡述中韓關係30年發展的啟示。

王毅說，中韓地理相近、文化相通、經濟互補，兩國合作兼具天時、地利、人和。中韓年貿易額突破3000億美元（約新台幣8.9兆元），人員交往達到年千萬人次，相互投資突破千億美元，為兩國人民帶來實在利益。持續加強、深化兩國互利合作，使其成為中韓關係平穩發展的壓艙石和穩定錨。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110511