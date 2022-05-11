匈牙利：歐盟禁運俄國石油應豁免管線輸油

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（中央社布達佩斯11日綜合外電報導）匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，歐盟禁運俄羅斯石油的制裁計畫，應豁免透過管線輸送的石油，若以現有形式禁運俄國石油將摧毀匈牙利的經濟。

西亞爾托（Peter Szijjarto）在和歐盟官員會談後表示，雙方對於俄國石油禁運制裁恐難達成協議。

西亞爾托在上傳臉書的影片中表示：「布魯塞爾沒有提出解決方案，這項禁運俄國石油制裁對匈牙利經濟的衝擊可能有如原子彈。」

不過，西亞爾托表示，唯一能達成協議的方法是這項禁令僅適用於海上運送的石油，回到匈牙利的原始提案─排除管線運送的石油，才是實際的做法。

俄羅斯透過德魯斯巴輸油管路（Druzhba）運送的石油占匈牙利需求約65%。

另一方面，保加利亞政府今天表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）切斷天然氣供應後，該國將自6月起接收美國液化天然氣供應。

保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）在華府和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談後，達成這項協議。

保加利亞政府在聲明中表示：「實際提供保加利亞液化天然氣的價格，比俄羅斯天然氣工業公司同意的6月價格還低。」

保加利亞和波蘭因拒以盧布支付天然氣款項，而在4月27日遭俄羅斯天然氣工業公司切斷供應。

保加利亞每年天然氣消耗量約30億立方公尺，其中逾9成來自俄羅斯。

保加利亞加快腳步和亞塞拜然洽談增加天然氣供應，並希望達成透過希臘和土耳其接收站供應液化天然氣的協議。

保加利亞也呼籲歐盟共同採購，以提高價格競爭力。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110511