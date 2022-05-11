土耳其放寬現場音樂表演時間 歌手盼續鬆綁迎夏季

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）土耳其音樂界今天喜迎政府放寬先前因為疫情對現場音樂表演的時間限制。歌手兼音樂製作人阿克蘇盼有關單位進一步鬆綁禁令，「今年夏天就不會有音樂人不開心」。

土耳其2021年禁止午夜後舉行現場音樂表演或是播放音樂。「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，政府近期幾乎取消全數防疫措施後，這項音樂禁令引發樂界強烈抗議，並一再呼籲政府取消管制。

土耳其內政部宣布，依據內政部、衛生部、文化旅遊部及環境、都巿化及氣候變遷部的聯合決定，相關限制從凌晨12時往後延至凌晨1時開始。

根據新規定，企業可以在凌晨1時前播放音樂或舉辦現場表演。執法部門將持續檢查相關許可證及是否遵守規定。內政部說，夏季將至，旅遊活動也隨之而來，才決定延後管制時間。如果噪音量超過法規限度，企業或個人可能會遭罰款或禁止從事相關活動。

流行歌手阿克林（Demet Akalın）歡迎政府鬆綁禁令的作法，並推文表示希望「政府在夏天進一步放寬相關管制」。歌手兼音樂製作人阿克蘇（Sinan Akçıl）在他社群媒體發文說，將凌晨1時設為管制的起始時間是進展，盼「未來有更多的解封作為，這樣今年夏天就不會有音樂人不開心」。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）昨天報導，民調機構易普索（Ipsos）為土耳其「國民日報」（Milliyet）進行的調查結果顯示，1/3的受訪民眾認為，土耳其將於夏末揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

此外，認為疫情對國家構成風險的人數從今年初的76%大幅下降至上週的31%。

隨著疫情緩解，土耳其3月2日取消戶外戴口罩的規定。4月26日取消室內戴口罩的要求，醫療機構及大眾交通工具除外。

根據民調，49%受訪者支持放寬防疫措施的決定，35%反對。約45%的受訪者表示將持續在公共場所戴口罩，42%將遵循新規定，7%則說他們一向反對戴口罩。

不過，易普索也註明，接受這次民調的民眾「比一般人更都市化、教育程度較高和/或更富裕」，因此民調結果只反應部分族群的看法。（編輯：高照芬）1110511