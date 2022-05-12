喀麥隆2007年以來首起重大空難 機上載11人

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（中央社喀麥隆雅恩德11日綜合外電報導）喀麥隆交通部表示，一架載有11人的飛機今天在喀麥隆中部的一片森林中墜毀。這是喀麥隆自2007以來通報的首起重大空難。

法新社報導，交通部在聲明中說，飛航管制員「與飛機失去無線電聯繫」，飛機後來位置在首都雅恩德（Yaounde）東北約150公里的南加艾波可（Nanga Eboko）附近的森林中。

一名不具名的交通部官員表示，飛機已墜毀，救難人員正「試圖評估是否有可能救到任何人」。

官方消息人士告訴法新社，這架飛機是由喀麥隆石油運輸公司（Cameroon Oil Transportation Company）包租，這家民營公司負責維護一條連接喀麥隆和鄰國查德的油氣管線。

交通部聲明說，這架飛機是從雅恩德-恩西馬蘭（Yaounde-Nsimalen）機場飛往東部的貝拉博（Belabo），而機型並未公開。

這是喀麥隆自2007年以來首次發生重大空難，當年肯亞航空公司（Kenya Airways）一架載有114人的飛機從喀麥隆的杜阿拉（Douala）機場起飛後墜毀，無人生還。

喀麥隆民航局3年後一項調查結論說，這起空難是機師失誤造成。

在那之後，喀麥隆僅歷經過涉及小型客機或直升機的輕微事故。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110512