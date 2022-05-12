拒絕觀光污染 濟州島業者自發從環保源頭減廢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚濟州12日專電）濟州島坐擁美麗海島風光與火山遺跡，是亞洲人氣觀光景點，有「亞洲夏威夷」之稱。濟州島在疫情前每年都有逾千萬名國內外旅客造訪，造成大量垃圾問題，促使當地業者自發從源頭減廢，推動環保大業。

濟州特別自治道居民數約70萬，僅占韓國整體人口的1.4%，但卻是全國咖啡店最密集的自治區，人均生活廢棄物排放量也是全國第一。以韓國環境部統計每人每年使用的免洗杯數計算，造訪濟州島的旅客每年約會製造6300萬個免洗杯垃圾，當地政府甚至考慮為此向遊客收取「環境稅」。

「每年造訪濟州島的旅客數多達1500萬，濟州島的咖啡店則多達1856家」，在濟州島提供環保杯租借服務的PRUNCUP公司代表韓靜姬談起創業原因表示，這些隨著觀光財而來的大量廢棄物，近年逐漸引起當地人注意。

「將這些廢棄物再生利用當然是一種方法」。PRUNCUP合作的店家將原本用於採摘橘子的籃子轉作購物籃，製造襪子剩下的邊料用來製作隔熱墊、娃娃，濟州島特有的「海女」穿著的潛水衣也被拿來製作吊飾，「但更直接的方式就是從源頭減少」。

隨著環保意識興起，韓國也漸漸有民眾開始習慣使用環保杯，但仍屬少數，「而且若是忘記帶，或是環保杯裡裝了水，卻想喝咖啡時怎麼辦」？韓靜姬因此決定推出環保杯租借服務，旅客在濟州機場就能租借，若在一週內歸還則不用租金，希望藉此提高使用率。

「我們希望盡量降低使用者本身的負擔」，為提高旅客使用意願，PRUNCUP不停優化租借便利度與降低費用負擔，「只靠個人去做是不夠的，我們希望找到更多大企業參與」。

韓靜姬指出，現在有許多企業都很注重社會責任，透過與PRUNCUP合作，不僅能打廣告，也能提升企業形象，「目前策略是希望藉此維持營運」。

而在推動環保杯租借過程中最常受到質疑的衛生問題上，韓靜姬說明，回收的環保杯都會經過徹底清潔與消毒，設計上也最大限度減少可能藏污納垢的死角，「我經常用餐廳的碗筷做例子，如果你願意使用餐廳的碗筷，那環保杯也是一樣的道理，甚至可能更乾淨」。

韓靜姬說，目前已經有90家咖啡店自發向PRUNCUP使用者提供優惠，例如使用環保杯就打折，甚至有店家願意免費提供飲料，可見當地業者對濟州島環境議題的重視。

PRUNCUP也為當地會議提供環保杯租借服務，「每年大約有1萬9000多場大型會議在濟州島舉辦，產生相當大量塑膠瓶及免洗杯垃圾」。

除廢棄物「節源」外，能源問題也是濟州道政府另一項關注重點。濟州道在2008年提出濟州無碳島2030計畫，規劃在2030年前達到零碳排目標，以電動車取代既有柴油、汽油車。

濟州道地小人稀，但卻有大量觀光人流出入，被視為電動車試驗的絕佳場域，濟州道約在10年前就開始舉辦國際電動車博覽會，政府也大力推行購買電動車補助。

據當局統計，截至去年3月底，濟州道內電動車登錄數量占整體汽車5%，為全韓最高，個人及公共充電站則有近1.8萬座。在特定觀光景點，除傳統租賃車及腳踏車外，也有不少地方提供電動腳踏車租借服務，提供旅客更便捷又環保的觀光方式。（編輯：韋樞）1110512