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美官員：現代汽車將於拜登訪韓時宣布設廠

2022/5/13 14:05
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（中央社亞特蘭大12日綜合外電報導）美國知情官員透露，預料韓國現代汽車集團下週將在總統拜登到訪期間，宣布在美國喬治亞州薩凡納市（Savannah）附近設立一座大型電動車廠。

美聯社報導，美國總統拜登預定下週出訪韓國，是他上任以來首度訪問亞洲行程的一部分；現代汽車集團（Hyundai Motor Group）正忙於敲定這項赴美設廠計畫。

不願具名的官員透露，白宮與現代集團一直在討論這項設廠計畫，預計可為喬治亞州帶來數千個新工作機會，很可能在拜登5月20至21日訪問韓國期間正式宣布。

不過官員強調，相關宣布的細節內容仍在作業中。

據2名熟悉喬治亞州與現代集團協商內容的消息人士透露，這座工廠可達8500名雇員、占地890公頃的規模，地點靠近喬治亞州艾拉貝爾（Ellabell）附近，距離港市薩凡納（Savannah）約40公里的內陸。

其中一名消息人士還說，現代集團將投資70多億美元，廠內除電動車也會製造汽油引擎車輛。

這將是喬治亞州不到一年內宣布成立的第2個大型電動車廠；去年12月，電動車新創公司Rivian也宣布將設一座50億美元、創造7500個工作機會的電動卡車廠，廠址選在亞特蘭大東方約70公里處。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110513

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