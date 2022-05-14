印度突禁小麥出口 恐致全球價格上漲

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（中央社孟買14日綜合外電報導）印度日前才立下今年小麥出貨要創新高目標，今卻突然宣布禁止小麥出口且立即生效。印度3月中遇到一波熱浪削弱產量，當地價格也創下歷來新高，恐讓全球價格雪上加霜。

不過印度政府表示，對於已簽發信用狀（letters of credit）及遇到有糧食安全需求國家之請時，仍將允許出口。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後，黑海地區的小麥出口量就大幅下滑，全球買家於是寄望於印度這個世界第2大小麥生產國的供應。

印度禁止小麥出口的決定可能導致全球價格站上新高點，亞洲和非洲的貧窮消費者首當其衝。

孟買一家全球貿易經銷商說：「這道禁令讓人訝異。我們本以為要2到3個月後出口才會受限，但通貨膨脹數據似乎讓政府改變了心意。」

印度的小麥價格已漲到歷史新高，在一些現貨市場達到每公噸2萬5000盧比（約新台幣9600元），而政府為糧食收購訂定的最低支持價格（minimum support price）是2萬150盧比。

新德里一名經銷商說：「政府的收購量已減少超過50%。現貨市場的供應量遠遠不如去年。這些全都意味著收成減少。」

在宣布出口禁令之前，印度本發下要在今年外銷1000萬公噸小麥新高目標的豪語，但新德里這名經銷商估計，3月的熱浪恐使總產量也不過就1000萬公噸。

今年4月，印度出口創紀錄的140萬公噸小麥，也簽了5月要出口約150萬公噸的合約。經銷商表示，印度的禁令將促使全球小麥價格攀升，因為目前市場上已再無大供應方。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110514