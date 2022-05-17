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利比亞總理鬧雙包 首都爆發衝突恐再陷亂局

2022/5/17 18:24（5/17 18:56 更新）
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效忠於利比亞執政者德貝巴的部隊停在首都的黎波里街頭。（法新社）
效忠於利比亞執政者德貝巴的部隊停在首都的黎波里街頭。（法新社）
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（中央社的黎波里17日綜合外電報導）北非國家利比亞兩敵對政治派系支持者今天在首都的黎波里爆發衝突，因其中一派拒絕將政權交給國會任命前來就職的總理巴夏加。石油資源豐富但飽經戰火的利比亞恐再陷亂局。

一名法新社特派員報導，的黎波里（Tripoli）今天破曉前爆發衝突，當地時間上午7時左右傳出激烈交火槍響。

利比亞原本執政者是總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah），但位於東部城市托布魯克（Tobruk）的敵對派國會2月任命巴夏加（Fathi Bashagha）擔任總理，對德貝巴提出挑戰。

巴夏加的新聞人員宣布，「利比亞政府總理巴夏加先生將在數名部長陪同下抵達首都的黎波里就職」後，點燃衝突事件。

路透社報導，利比亞敵對勢力經歷2個月對峙僵局後，根據巴夏加的辦公室說法，他於昨天深夜進入的黎波里，但隨著衝突爆發，他在數小時後已離開首都。

德貝巴領導的團結政府截至目前尚未做出反應。這個政府是在聯合國（UN）支持的和平進程下於2020年上台，但和平進程屢屢受挫，德貝巴政府也拒絕交出政權。

今天的衝突令人擔憂利比亞再度陷入亂局。自從利比亞人民2011年在北大西洋公約組織（NATO）支持下推翻獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）後，這個國家便動亂不斷，包括2019至2020年爆發全面衝突，令首都陷入混亂。

利比亞地處北非，北瀕地中海，東與埃及接壤，西與阿爾及利亞、突尼西亞為鄰，南接尼日及查德。利比亞人民大多居住於北部沿海狹長的平原上。（中央社製圖）
利比亞地處北非，北瀕地中海，東與埃及接壤，西與阿爾及利亞、突尼西亞為鄰，南接尼日及查德。利比亞人民大多居住於北部沿海狹長的平原上。（中央社製圖）

利比亞2014年在東西部敵對勢力內戰下分裂，直到2020年雙方休兵，才組成脆弱的團結政府，維持2年相對和平時期。

德貝巴政府原本任務是要領導國家直到原定去年12月舉行的大選，但這場選舉已經無限期延後，他的政治對手如今指稱他的任期已結束。

巴夏加則是受到利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）的支持。哈夫塔曾在2019至2020年帶頭試圖拿下的黎波里，但未能成功；至今他仍控制利比亞數處重要石油設施。

在托布魯克成立的利比亞國會2月指派前內政部長巴夏加擔任總理，但他未能令德貝巴下台。後者一再表示，他只會將政權交給民選政府。

支持巴夏加的武裝團體3月已部署在的黎波里外圍，引發外界擔憂雙方爆發衝突，令2020年10月以來實行的脆弱停火協議告終。

巴夏加先前數度嘗試進入的黎波里，但都和平退出，因為他的車隊被支持德貝巴的團體趕回去。

巴夏加的辦公室原本發布聲明說，他的政府將在的黎波里內履行職務；但辦公室稍晚表示，為了防止平民傷亡，巴夏加和隨行部長將離開首都。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110517

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