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Netflix成長減緩 裁員2%節省開支

2022/5/18 13:44
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）一度炙手可熱的影音串流平台Netflix因成長減緩而開始削減開支，今天宣布裁掉約2%員工。

Netflix發言人告訴法新社：「做出改變主要是因為業務需求，而不是個人績效，這讓這些異動特別艱難，因為我們沒人希望和這麼好的同事們道別。」

發言人說，約有150名員工被裁掉，多數在美國；同時Netflix也刪減了花在承包商上的開支。

Netflix數週前宣布逾10年來首度流失訂戶。發言人說：「我們的營收成長放慢，意味著我們作為一家企業，也必須減緩成本增加。」

今年第一季結束時，Netflix共有2億2160萬訂戶，比去年最後一季稍微少些。Netflix認為這要歸咎於俄羅斯2月入侵烏克蘭後，公司暫停了在俄國的服務。

Netflix財務長紐曼（Spence Neumann）在財報會議中說，公司會在未來兩年「縮減」支出，同時繼續在平台上投資數十億美元。

Netflix上季淨利為16億美元，去年同期則為17億美元。Netflix認為阻礙成長的癥結之一，是部分訂戶與非同住者分享帳號。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110518

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