墨西哥失蹤人口破10萬 聯合國：極大悲劇

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（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）飽受暴力摧殘的墨西哥目前有超過10萬人被列為失蹤人口，寫下殘酷的里程碑，聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天稱這是「一場極大的悲劇」。

墨國這些年來與毒品有關暴力事件急遽上升，人權組織呼籲採取緊急行動，以解決激增的失蹤問題。

法新社報導，從1964年以來持續追蹤失蹤人口的墨西哥全國失蹤人口登記處（The National Registry of Missing Persons）表示，截至16日為止，已有10萬12人下落不明，其中男性約占75%。

「我們失蹤人口運動」（The Movement for Our Disappeared）警告，這個數字「肯定遠低於實際案例數」，呼籲政府「以全面性、立即性的方式」來處理這場危機。

巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，失蹤問題代表著「極大的人類悲劇」。

她補充說：「應該不遺餘力地終結這些極為廣泛侵犯和踐踏人權的行為，並維護受害者獲得真相、正義、賠償，和保證不會再受害的權利。」

巴舍萊的辦公室表示，在立案的失蹤事件中僅35件被定罪，「有罪不罰的比例高得驚人」，「多半是因為缺乏有效的調查」所致。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110518