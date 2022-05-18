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美籲歐統一戰線 中國外交部：遏華小圈子沒出路

2022/5/18 17:47
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（中央社台北18日電）中國外交部今天表示，美國方面有些人整天沉迷於威脅逼迫盟友，搞遏華小圈子，此舉沒有出路，敦促美方致力於中美互信合作和世界和平發展。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）17日提醒西方盟邦，在設法對抗俄羅斯入侵烏克蘭之際，也應採取謹慎且團結的作法來約束中國及其商業行徑。中方今天對此回應。

據環球網報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，是哪個國家口口聲聲的表示要從「實力地位」出發跟別國打交道？是哪個國家濫用經濟、金融、科技霸權地位，將其作為遏制打壓他國，謀取地緣政治私利的杠桿，國際社會對此看的是清清楚楚。

汪文斌指出，美方一些人整天沉迷於威逼裹挾盟友，搞遏華小圈子，完全是逆時代潮流而動，不得人心，也沒有出路。

他敦促美方言行一致，多做有利於中美互信合作和世界和平發展的事。

此外，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）昨天表示，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）「很快」將抵達中國，展開期待已久的訪問，包括新疆地區。對此，汪文斌說，中方歡迎巴舍萊5月訪問中國並參訪新疆。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110518

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