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小布希口誤稱入侵伊拉克師出無名 改口說是烏克蘭

2022/5/19 16:31
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）前美國總統小布希（George W. Bush）口誤稱入侵伊拉克「殘暴」且「師出無名」，後來馬上搖頭修正說他講的俄羅斯入侵烏克蘭。

路透社報導，小布希是在達拉斯昨天的一場演說中，批評俄羅斯的政治制度時發表上述評論。

他說：「這是俄羅斯缺乏制約和平衡的結果，由一個人決定發動完全師出無名和殘暴的入侵伊拉克行動。」然後他才搖頭修正說：「我指的是烏克蘭。」

他開玩笑說應該是他年紀大了才犯下這個錯誤，台下觀眾席爆出一陣笑聲。

2003年，時任美國總統的小布希以伊拉克握有大規模毀滅武器為由，以美國主導的聯軍入侵伊拉克，而所謂的大規模毀滅武器從未被發現。這場戰爭奪走了數十萬條人命，許許多多的人流離失所。

小布希發表這段話的影片在達拉斯晨報（Dallas News）記者推文轉發後，迅速在網路上瘋傳，光在推特上就吸引超過300萬次瀏覽。

小布希在譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月發動侵略戰爭之際，也將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）比作英國二戰期間的首相邱吉爾（Winston Churchill）。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110519

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