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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

世衛促俄確保在烏安全通行 以提供醫療救助

2022/5/19 23:16
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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞敦促俄羅斯，確保在俄軍控制和圍攻下的烏克蘭各個地區都能安全通行，以便向當地民眾提供醫療服務。

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，他已與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）就烏克蘭局勢以及俄國在全球衛生事務中的作用進行交談。

譚德塞在推文中表示：「我要求馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）、南札波羅熱（Zaporizhzhia）和其他被圍困地區都能安全通行，以便提供醫療援助，平民必須受到保護。」

自俄國2月24日進攻烏克蘭以來，世衛與俄國的關係即陷入緊張。

世衛組織歐洲地區會員國上週通過一項決議，可能導致俄國地區辦事處關閉，並暫停在俄國舉行的會議。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國國家杜馬（國會下院）副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）本週稍早向國家杜馬提出俄國與世衛等國際機構的協議清單，並表示，這些機構的下一步作法可能是撤出俄國。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110519

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