更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蕭美琴：美國支持訊號強烈 挺台參與世衛國家增加
首頁 / 國際

加拿大官員：中國解除加國油菜籽進口禁令

2022/5/20 03:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華19日綜合外電報導）加拿大官員今天表示，中國已解除對加拿大油菜籽的進口禁令，形容這對生產商是「非常好的消息」。渥太華政府之前主張，油菜籽業者是因兩國外交爭執而被針對。

法新社報導，加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）表示：「我們昨天接獲中國當局的消息說，我國的油菜籽可以輸往中國了。」

她在渥太華（Ottawa）告訴記者：「我們有兩家大公司被禁了好一陣子，所以這對我國生產商來說，是非常好的消息。」

2019年3月，中國政府以驗出有害生物為由，接連撤銷李察遜國際公司（Richardson International Ltd）和維特拉（Viterra）公司的油菜籽進口許可證。當時加拿大與中國關係正緊繃。

油菜籽可用於製作食用油、動物飼料和當成生質燃料，市場價值達數百億美元。

當時加拿大官員大力抨擊禁令，指中國這項行動沒有科學根據，並告上世界貿易組織（WTO）。

中國祭出禁令3個月前，由於加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，加中關係隨之陷入危機。

孟晚舟被捕後，中國拘捕了加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），此舉被觀察家稱為報復。而北京也鎖定打擊加拿大出口的農牧產品如油菜籽和豬肉等。

孟晚舟已與美國檢方就詐欺指控達成協議，結束她的引渡之爭。她與康明凱、史佩弗都在2021年9月獲釋。（譯者：楊昭彥）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族