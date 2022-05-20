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美政府再增1億美元軍援 助烏克蘭對抗俄羅斯入侵

2022/5/20 11:04
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，拜登政府將再提供1億美元軍事援助給烏克蘭。這是美國政府協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的最新舉措。

路透社報導，這是拜登第10度動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）資金幫助烏克蘭，將剩餘的1億美元提供給烏克蘭。這項授權讓總統因應緊急狀況時，得以不經過會通過將過剩武器庫存轉交出去。

布林肯在聲明中指出，加上這筆1億美元後，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，美國對烏克蘭軍援金額總計已達39億美元。

布林肯說：「烏克蘭英勇部隊在這場戰事中依然驍勇奮戰。」「美國以及40多個盟友和夥伴國家正夜以繼日地作業，加快運送對烏克蘭防衛作戰至關重要的武器和設備。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報時告訴記者，這次增援包括18門155毫米榴彈砲、18輛戰術車輛和3台反砲兵雷達。

美國此前已運交18萬4000發榴彈砲彈給烏克蘭。美國政府今天提供的軍火，將供烏克蘭部隊在烏東地區抗敵之用。

強調華府相挺烏克蘭政府，美國聯邦參議院今天另外通過援烏緊急資金法案，包括近400億美元援助及另外110億美元總統撥款權資金，將送白宮讓拜登簽署成法。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110520

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