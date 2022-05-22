國際小麥價漲印度禁出口 國內價格下跌農民叫苦

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（中央社印度肯納22日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發小麥價格上揚，加上印度禁止小麥出口引發國際不安，進一步推高國際小麥價格。

但印度國內的小麥價格卻是挫跌，當地農民和商人紛紛叫苦連天。

印度是世界第二大小麥生產國，但作為該國最大買家的印度政府表示，儘管憂心通貨膨脹，它選擇保護其龐大人口的糧食安全。

印度政府的出口禁令，加上來自世界前五大小麥出口國俄羅斯和烏克蘭的供應不斷減少，導致芝加哥和歐洲商品交易所的小麥價格創下歷史新高。

但在亞洲最大的穀物市場、位在印度的糧倉旁遮普省（Punjab）的肯納（Khanna），小麥價格卻剛好相反。

這個小麥種植區數以千計的農民每年在這裡出售他們的農產品，這裡主要由十幾個巨大的儲存棚組成，每個棚都有足球場那麼大。

印度政府小麥最低收購價格，從小麥出口禁令前的每100公斤小麥2300盧比（約合30美元）挫跌到2015盧比。

受到天氣變化無常影響，印度數億小農勉強維持生計，旁遮普省的一些農民已因嚴重的熱浪導致收成減少。

農民辛赫（Navtej Singh）把他60噸小麥收成的一半留在歉收季節出售，這時候小麥價格通常會上漲，他對政府出口禁令的決定感到震驚。

辛赫現在正忙著賣掉剩餘的小麥庫存。

辛赫告訴法新社：「出口禁令讓人震驚。小麥的價格已跌到最低，甚至還不夠支付我們的費用。」

他說，當局沒有徵詢過任何人，全憑「一己之私」。

「我們今年已經歉收，產量減少，而出口禁令讓我們的日子更難過。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110522