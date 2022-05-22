挪威示警首都恐有猴痘病例 紐約調查疑似感染者

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（中央社奧斯陸/紐約州阿爾巴尼21日綜合外電報導）挪威首都奧斯陸（Oslo）有一名外籍訪客返國後確診猴痘，當局正在調查市內有無相關病例；美國紐約也在調查一起猴痘疑似案例。

挪威公共衛生署（FHI）今天表示，「一名5月6日至10日造訪奧斯陸的外國人，返國後確定染病」，當局已開始尋找奧斯陸有無疑似猴痘病例。衛生署並未說明發現這起案例的國家。

另外，美國紐約州衛生官員昨晚宣布，一名病患確診正痘病毒屬（orthopoxvirus）病毒且症狀符合猴痘，官員正在調查是否確為猴痘。

患者正接受隔離治療，等待美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認結果。

紐約市公共衛生當局稍早稱，正在調查兩起疑似猴痘病例，但州衛生當局排除另一起案例。市政府流行病學家已開始聯繫疑似確診病患的接觸者。

猴痘在非洲以外地區很罕見，會引發類似流感症狀。但世界衛生組織（WHO）已在全球各地發現約80起案例，以及大約50起疑似病例。美國麻薩諸塞州衛生官員18日確認首起猴痘病例。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110522