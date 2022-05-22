俄軍轟炸頓巴斯 澤倫斯基：唯外交突破能終止戰爭

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（中央社台北22日綜合外電報導）俄羅斯部隊今天持續轟炸烏克蘭前線城市，試圖強化軍隊氣勢；烏克蘭總統澤倫斯基力促讓烏國加入歐洲聯盟（EU），他警告唯有外交突破可以終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

● 俄軍轟炸頓巴斯 烏克蘭世界經濟論壇拚外交氣勢

俄羅斯部隊今天持續轟炸烏克蘭前線城市，試圖強化軍隊氣勢；基輔（Kyiv）政府則鎖定全球政商菁英雲集的瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發動外交反擊。

烏克蘭官員表示，俄軍以砲彈和飛彈空襲北部的哈爾科夫（Kharkiv），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和札波羅熱（Zaporizhzhia）；東部頓巴斯地區（Donbas）戰線則有8名平民死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計明天傍晚與代表們進行視訊會議，為達沃斯烏克蘭之家（Ukraine House Davos）揭幕，這是一個為基輔及其國際支持者設立的論壇。

達沃斯主辦單位3月已切斷與俄國企業和官員的關係，並宣布不歡迎任何被國際制裁的人。

● 波蘭總統挺烏克蘭有權決定自己未來

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天在基輔告訴烏克蘭國會議員，只有烏克蘭有權決定自己的未來。他是俄國2月24日入侵以來第一位親自向烏克蘭國會發表演說的外國領袖。

杜達說：「出現令人憂心的聲音，說烏克蘭應該屈服於俄羅斯總統蒲亭的要求。只有烏克蘭有權決定自己的未來…沒有你們參與就不能做出有關你們的決定。」

杜達曾在4月和立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞總統在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面，呼籲各國對烏克蘭增加軍援，並要求俄羅斯為俄軍在烏國的行為負起責任。

● 澤倫斯基：唯有外交突破可以終結戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天力促讓烏國加入歐洲聯盟（EU）時警告，唯有外交突破而非直接的軍事勝利，可以終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

澤倫斯基也呼籲提供更多軍事援助給烏克蘭，儘管美國總統拜登已正式簽署400億美元的援烏法案。

澤倫斯基今天堅稱，戰亂蹂躪的烏克蘭應該是歐盟的正式候選人，駁回了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等部分歐盟領袖以成立某種政治社群作為會籍申請等待區的建議。

● 烏克蘭：排除與俄停火協商 割讓領土免談

烏克蘭今天排除與俄羅斯恢復停火談判，並說基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）坦承基輔對戰爭的立場變得更堅定不妥協，並說，就烏克蘭而言，讓步只會適得其反，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更凶。

波多利雅科在烏克蘭總統府接受路透社專訪時表示：「（任何讓步之後，）戰爭仍不會終結，只會暫停一些時候。」總統府的戒備森嚴，一些窗戶和廊道都堆置了沙袋作防護。

● 談判人員：莫斯科或會以烏戰俘交換親俄大亨

俄羅斯談判人員今天表示，俄國當局會考慮以被俘虜的亞速軍團（Azov Regiment）分子，交換親俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的烏克蘭商人梅維楚克。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，與烏克蘭進行談判的俄羅斯代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示：「我們會研究這個可能性。」

67歲的梅維楚克（Viktor Medvedchuk）是政治人物，也是烏克蘭首富之一，眾所周知與蒲亭關係密切。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，梅維楚克逃離軟禁，但4月中又被捕。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110522