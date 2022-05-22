烏克蘭：排除與俄停火協商 割讓領土免談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭21日排除與俄羅斯恢復停火談判，並說基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭今天排除與俄羅斯恢復停火談判，並說基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）坦承基輔對戰爭的立場變得更堅定不妥協，並說，就烏克蘭而言，讓步只會適得其反，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更凶。

波多利雅科在烏克蘭總統府接受路透社專訪時表示：「（任何讓步之後）戰爭仍不會終結，只會暫停一些時候。」

烏國總統府戒備森嚴，一些窗戶和廊道都堆置了沙袋作防護。

他指出，「一段時間過後，俄羅斯會重新加強，會再增加武器、擴充人力、改進錯誤，（裝備）更現代化些，並再開除許多將領…他們會展開新攻勢，甚至更血腥、更大規模」。

波多利雅科駁回西方國家的緊急停火呼籲，稱這「很奇怪」，會讓俄羅斯軍隊留在烏克蘭領土上，他們已占據了烏南和烏東土地。

他說：「俄羅斯部隊必須離開烏克蘭領土，再談和平進程，這樣才有可能。」

目前俄烏雙方都說和談停滯不前，並相互指責是對方的錯。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110522