談判人員：莫斯科或會以烏戰俘交換親俄大亨

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯談判人員今天表示，俄國當局會考慮以被俘虜的亞速軍團（Azov Regiment）分子，交換親俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的烏克蘭商人梅維楚克。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，與烏克蘭進行談判的俄羅斯代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示：「我們會研究這個可能性。」

67歲的梅維楚克（Viktor Medvedchuk）是政治人物，也是烏克蘭首富之一，眾所周知與蒲亭關係密切。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，梅維楚克逃離軟禁，但4月中又被捕。

俄軍昨天宣布，最後一批死守在烏克蘭東南部馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍已經投降。

烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）今天表示，亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍應該受審。

俄羅斯新聞社引述普希林的話報導：「我認為，採取法律行動無可避免，正義必勝。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110522