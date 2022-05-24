北韓：COVID-19疫情已控制 新增發燒病例連3天少於20萬

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北韓24日表示，境內COVID-19疫情呈「穩定」下滑趨勢，且新增發燒病例連3天低於20萬人。圖為消毒人員18日在平壤的動物園內作業。（共同社）

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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓今天表示，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈「穩定」下滑趨勢，且新增發燒病例連續第3天低於20萬人。

路透社報導，北韓12日首度證實爆出COVID-19疫情，引發各界擔憂，這個人口2500萬的國家缺乏疫苗、醫療設備不足，且可能爆發糧食危機。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，至昨晚為止，境內新增13萬4510人出現發燒症狀。自4月底以來累計295萬病例、68人不治。

北韓中央通信社說，境內對抗COVID-19疫情，已見「成功」績效。

北韓表示，已擴大生產必要的醫療物品；但北韓並未確切說明是何種類型的物品。

北韓顯然缺乏篩檢器材，一直未能證實共有多少人確診COVID-19；衛生當局改以具發燒症狀人數來通報，而專家團表示，這使得評估北韓這波疫情規模相形困難。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110524