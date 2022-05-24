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猴痘
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猴痘

英國新增37例猴痘 與確診者接觸應隔離21天

2022/5/24 16:54（5/24 16:59 更新）
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英國迄今猴痘感染總數累計達到57例。圖為感染猴痘病毒後身體出現病變。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
英國迄今猴痘感染總數累計達到57例。圖為感染猴痘病毒後身體出現病變。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國公共衛生官員今天宣布，英格蘭和蘇格蘭又發現37件猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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（monkeypox）病例，迄今英國感染總數累計達到57例。

英國衛生安全局（UKHSA）和蘇格蘭公共衛生局（Public Health Scotland）稱，在英格蘭發現36個確診病例，蘇格蘭則發現1例。

UKHSA表示，針對與確診者接觸、但尚未檢測出陽性反應或出現症狀的高風險案例，該局現在建議他們隔離21天。

UKHSA還採購天花疫苗，提供給密切接觸者，以降低有症狀感染和重症風險。

UKHSA首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）說，追蹤接觸者有助限制病毒的密切接觸傳播，這種病毒會導致皮膚出現類似水痘的疹子。

她在聲明中補充道：「由於病毒透過密切接觸傳播，我們呼籲大家留意任何不尋常出疹或病變，若有任何症狀，應與衛生服務機構聯繫。」

聲明稱：「英國和歐洲最近病例中，有相當比例是在同性戀和雙性戀男性身上發現，因此我們鼓勵這些男性對相關症狀保持警惕。」

英國5月7日宣布發現首宗猴痘病例，該名患者最近剛從猴痘流行地區奈及利亞返國。

衛生官員上週稱，其他病例皆與旅行無關，似乎已出現社區傳播。不過他們指出，一般大眾的染病風險仍然極低。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110524

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