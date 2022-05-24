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猴痘
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猴痘1/18

猴痘確診數恐上升 美國將向密切接觸者提供疫苗

2022/5/24 11:04（5/24 12:15 更新）
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美國官員23日表示，美國正準備對猴痘確診者的密切接觸者提供疫苗。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
美國官員23日表示，美國正準備對猴痘確診者的密切接觸者提供疫苗。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國官員今天表示，美國正準備對猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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確診者的密切接觸者提供疫苗，並展開治療。全美目前有5個猴痘確診或疑似病例，且數字可能會上升。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）高階官員表在記者會上表示，截至目前為止，美國在麻薩諸塞州（Massachusetts）有1個猴痘（monkeypox）確診病例，另有4個正痘病毒屬（orthopoxvirus）病毒確診者。猴痘病毒是正痘病毒屬成員。

美國CDC高風險病原病理分部（Division of High-Consequence Pathogens and Pathology, DHCPP）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）表示，所有疑似病例都被假定是猴痘，等待CDC總部的檢測確認。

紐約州有1個正痘病毒屬病例，佛羅里達州有1例、猶他州有2例。截至目前，美國所有感染者都是有相關旅行史的男性。

麻州病例的基因定序與葡萄牙一名個案基因序列相符，都屬於西非病毒株，是兩種猴痘病毒株中較溫和的一種。

猴痘的症狀與天花相似，但嚴重程度低了許多，大多數人會在幾週內康復。

麥奎斯頓說：「現在我們希望最大程度地向那些我們知道會從中受益的人分發疫苗。」

「這些人是與已知的猴痘患者、醫護人員有非常密切個人接觸者，以及那些特別可能出現重症的高風險群。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110524

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