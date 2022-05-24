猴痘波及10多國 專家：大部分人感染風險低

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5月初以來，北美和歐洲陸續出現猴痘病例。圖為賴比瑞亞女童感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）

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（中央社斯德哥爾摩23日綜合外電報導）5月初以來，北美和歐洲陸續出現猴痘病例，外界擔憂這個在中非和西非的地方性流行病正在向外擴散。衛生官員今天表示，猴痘在普羅大眾間廣泛傳播的風險非常低。

世界衛生組織（WHO）證實自5月初以來澳洲、歐洲和北美共通報100多例的確診和疑似病例，引發各界對 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 蔓延的擔憂。

法新社和路透社報導，儘管猴痘已為人所知40年，但世衛表示，這是第一次有多個國家同時出現數起病例，且發生在沒有去過非洲流行地區的人群中。

不過，世衛表示，在非洲以外的國家，猴痘爆發可獲控制，也可阻止這種病毒在人群之中傳播。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）也試圖淡化各界對猴痘病毒在人際間傳播的擔憂。

猴痘症狀包括發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、倦怠以及手部和臉部出現類似水痘的皮疹，通常不會致命。

這種病毒可透過接觸感染者的皮膚損傷或體液、呼吸道飛沫而傳染。

目前沒有治療方法，但症狀通常會在2至4週後消失。

根據世衛統計，自從1970年以來，共有11個非洲國家通報過人類感染猴痘病例，分別是貝南、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果共和國、獅子山及南蘇丹共和國。

歐洲疾病預防管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）說，大多數病例症狀輕微。「對於更廣泛人群來說，傳播的可能性非常低。然而，病毒透過密切接觸而進一步傳播的可能性依然很高。」

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，儘管風險不高，「保持警惕」仍很重要。

歐洲疾管中心說，猴痘病毒可在「幼兒、孕婦和免疫抑制患者」等特定群體中引起嚴重疾病。

歐洲疾管中心也提到「人傳動物」的風險，若將病毒傳給動物，「這種疾病有可能在歐洲流行」。

美國總統拜登今天表示，毋須透過「額外措施」來防止猴痘病毒擴散。

率領世衛歐洲區域辦事處高危險病原體團隊（High Threat Pathogens Team）的流行病學家皮巴帝（Richard Peabody）受訪時表示，世衛認為沒有必要透過大規模接種疫苗，來遏止非洲以外的猴痘病毒擴散，因為良好的衛生和安全性行為等措施即有助控制病毒傳播。

皮巴帝並指出，疫苗和抗病毒藥物的即時供應目前相對有限。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110524