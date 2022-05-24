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印度可能限制糖出口 全球糖價蠢動

2022/5/24 20:21（5/24 20:36 更新）
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全球最大糖產國印度計劃限制糖出口。（圖取自Pixabay圖庫）
全球最大糖產國印度計劃限制糖出口。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社新德里/孟買24日綜合外電報導）全球最大糖產國印度計劃限制糖出口，可能將本年度出口上限定在1000萬噸，以避免國內糖價飆漲。這將是印度6年以來首度針對糖出口進行管制，恐推動全球糖價走揚。

路透社報導，印度是全球最大糖產國和第2大出口國，僅次於巴西。路透社3月曾報導，印度計劃管制糖出口以抑制國內糖價並確保供應穩定。

巴西糖產大減，加上高油價，助長當地糖廠生產更多蔗糖酒精，推升全球糖價走揚。

印度本來計劃將糖出口量定在800萬噸，不過因為估計產量上修，政府後來決定讓糖廠對全球巿場增加售糖。

印度糖廠協會（Indian Sugar Mills Association）將產量從原先估計的3100萬噸修正為3550萬噸。

在不靠政府補貼下，印度糖廠目前簽下的2021/22年度契約出口量共850萬噸，其中710萬噸已經履約出貨。

本年度出口1000萬噸後，印度糖儲量到2022/23年度開始的10月1日時，估仍將有600萬噸，能夠滿足印度節慶時節期間所需。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110524

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