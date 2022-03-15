俄羅斯暫禁糖與穀物出口 稱國內糧食無虞

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）西方因俄羅斯侵略烏克蘭而制裁俄國後，俄國總理米舒斯京昨天簽署暫時禁止出口糖和穀物的命令，當局今天還說國內市場沒有糧食短缺風險，呼籲消費者不要急著囤糧。

莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，歐美在全球眾多經濟領域排除俄國，現在俄國經濟正面臨1991年蘇聯垮台後最嚴峻的危機。

俄國副總理艾布蘭成柯（Viktoria Abramchenko）在聲明中表示：「目前不存在產生短缺風險或產品範圍縮水的條件。」

艾布蘭成柯說：「為未來採買商品，導致人為需求增加，這是不值得的。我們會重新引導市場並建立互利貿易，擴大與友好國家的夥伴網絡。」

鑒於西方對俄祭出制裁，俄國採取行動來保護本國糧食市場。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）昨天簽署命令，禁止白糖和粗糖出口至8月31日，且6月30日前禁止出口小麥、黑麥、大麥、玉米至鄰近的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）國家。

歐亞經濟聯盟成員國含亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和俄羅斯。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110315