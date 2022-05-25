報復美國入侵 伊拉克人密謀暗殺前總統小布希

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國司法部今天說，一名在美國尋求政治庇護的伊拉克男子，密謀殺害美國前總統小布希（George W. Bush）。

根據美國聯邦調查局向俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）聯邦法庭提交的書面證詞，52歲的希哈布（Shihab Ahmed Shihab）告訴聯邦調查局線民，他想透過墨西哥邊界將至少另外4名伊拉克人偷運到美國實施暗殺陰謀。

這個襲擊小組其中兩名成員是前伊拉克情報人員，其他成員來自伊斯蘭國（Islamic State）或另一個總部設在卡達（Qatar）被希哈布稱為「艾瑞德」（al-Raed）的強硬派組織。

文件顯示，希哈布告訴線民，他們想殺死小布希，小布希在2003年下令入侵伊拉克，「因為他們認為他（小布希）要對殺害許多伊拉克人，分裂整個伊拉克負責」。

希哈布告訴線民，他是伊斯蘭國前任首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的表兄弟，並在美國入侵伊拉克後的幾年殺害美國人。

希哈布今天稍早被捕，並在聯邦法庭以涉嫌移民犯罪、協助和教唆企圖謀殺前美國官員罪名遭到起訴。

居住在哥倫布的希哈布和那名線民，甚至在德州達拉斯監視與小布希有關的地點，並討論如何獲得槍支、安全官員制服和用於這項陰謀的車輛。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110525