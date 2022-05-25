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因應烏克蘭戰事 匈牙利再宣布緊急狀態

2022/5/25 20:58
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（中央社布達佩斯24日綜合外電報導）匈牙利總理奧班今天宣布實施新的緊急狀態，理由是鄰國烏克蘭目前的戰事帶來了挑戰。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，匈牙利原本即已實施緊急狀態，不過現行緊急狀態將在31日到期。

奧班（Viktor Orban）這位民族主義領袖在臉書上說：「全世界正瀕臨經濟危機，匈牙利必須避免戰禍，以保護家戶財務安全。」這番言論再次令人擔心，他將限制民眾權利。

他並說：「這需要有運作空間和立即行動，政府在基本法（Basic Law）下行使權利，宣布自午夜起進入緊急狀態以因應戰事。」

在宣布緊急狀態之前不久，剛宣誓就職的匈牙利國會修改憲法，允許採取這樣的措施。

匈牙利公民自由聯盟（TASZ）譴責奧班的作法，認為這將使「緊急狀態永久化」。

公民自由聯盟說，實施緊急狀態給奧班「比平時更多的空間」，容許他「限制或乾脆暫停每個人的基本權利」。

奧班執政12年，經常被他的西方夥伴指控在匈牙利濫權，匈牙利是歐洲聯盟和北大西洋公約組織會員國。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110525

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