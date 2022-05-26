美國Q1經濟較初值更差 GDP下修至-1.5%

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）根據今天所公布修正後的官方數據，美國第一季經濟萎縮程度略較原先公布的數據更嚴重，並未受到消費者支出維持強勁加持。

法新社報導，美國商務部公布，今年1至3月的一季，美國國內生產毛額（GDP）萎縮1.5%，比初值的萎縮1.4%再惡化0.1個百分點。

美國商務部的報告指出，美國上季經濟成長數據下修，歸咎於企業投資數據比原先估算更差，成長幅度比初值小許多，尤其是住房投資部分。

不過，美國消費者支出保有活力、初值數據上修，主要動力來自美國民眾購買更多單價較高的製造品。

由於市場需求強勁，企業不斷努力填補耗盡的產品庫存；但供應鏈問題和物價上漲，正在妨礙補貨進程。美國通貨膨脹率已處於40多年來高點。

美國進口增加，也拖累經濟成長數據，因為美國出口尚未完全復原。

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英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家布蘇爾（Lydia Boussour）表示：「這份報告的細節再度指出，美國經濟基礎力道穩固，且面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron病毒株疫情、供應持續吃緊及通膨高漲，仍然展現韌性。」

不過，她在分析報告中也說：「我們雖仍預期，美國聯邦準備理事會（Fed）會引導美國經濟朝向軟著陸，但美國經濟面臨的下行風險和衰退可能性正在升高。」（譯者：張正芊）1110526