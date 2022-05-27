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俄軍猛轟烏東頓巴斯地區 澤倫斯基指控種族滅絕[影]

2022/5/27 08:37（5/27 09:17 更新）
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俄軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯地區超過40個城鎮。圖為頓內茨克民宅遭攻擊後起火。（圖取自acebook.com/UA.National.Police）
俄軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯地區超過40個城鎮。圖為頓內茨克民宅遭攻擊後起火。（圖取自acebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基今天指控俄國在頓巴斯地區執行「明顯的種族滅絕政策」。

路透社報導，烏克蘭軍方表示，俄軍砲轟頓巴斯地區逾40個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校，恐切斷平民最後一條主要逃生路線。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍的攻勢最終可能使得頓巴斯地區「杳無人跡」，並指控俄方想讓這個地區的城市化為灰燼。

他在例行電視演說中表示：「所有這一切，包括驅逐我國人民和大規模屠殺平民，都是俄羅斯在執行明顯的種族滅絕政策。」

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭，宣稱展開「特別軍事行動」目的是阻止烏克蘭境內的俄語人口遭受「種族滅絕」。

烏克蘭國會4月通過決議，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭的行徑構成「種族滅絕」。

美國總統拜登採用類似說法，說蒲亭似乎「甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也呼應這種說法。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110527

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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