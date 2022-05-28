加強對中嚇阻 日擬放寬防衛裝備管制以出口戰機

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（中央社東京28日綜合外電報導）日媒報導，日本最快本年度內將放寬與出口防衛裝備相關的管制，檢討甚至連戰機及飛彈等大型裝備都可以提供的方案。考量到中國，希望透過和相關國家的合作來提高嚇阻力。

日本經濟新聞報導，日本政府正在檢討只要是簽署個別協定的國家就是出口對象，以現階段來看，共包括澳洲、印度及歐洲與東南亞等12個國家。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，連亞洲安全保障環境也日益嚴峻，如能把日本製造的防衛裝備擴及周邊國家，就可以期待各國與日本在安保層面的合作關係更為深化。

日本政府2014年制訂「防衛裝備移轉三原則」，部分放寬原則上禁止輸出的品項，但要出口防衛裝備到共同開發國以外的國家，僅限救難、運輸、警戒、監視及掃雷等目的。如果改變這項規定的話，未來連攻擊型的裝備都能出口。

報導指出，在預計今年底制定國家安全保障戰略後，預料將修正上述的移轉三原則。

日本目前正計畫與美國及英國研發下一代戰機與飛彈，對在日本國內製造裝備的企業來說，產量少代表成本提高；日本政府增加採購量，如果能出口的話，就能以量產效果來降低成本。

日本能放寬出口裝備的對象，是彼此有簽署規定裝備出口的「防衛裝備品及技術移轉協定」的國家，包括「四方安全對話」（Quad）成員的美國、澳洲、印度，及英國、德國、法國、義大利、越南、泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓。

東南亞國家對低價戰機有需求，美歐等國都把戰機銷往這些國家。為避免中國把戰機銷到亞洲國家以強化中國影響力，預料日本政府也將檢討出口日本目前現役機種。

另外，移轉三原則禁止提供防衛裝備給發生紛爭的當事國。在烏克蘭遭入侵後，日本政府以特例方式提供烏克蘭防彈背心與頭盔等無攻擊能力的裝備品。

如果移轉三原則修正後，提供這些無功擊能力裝備將不需要特例，就算未來受侵略國家與日本沒有簽署協定，日本還是可以提供像防彈背心等品項。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110528